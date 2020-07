Difesa, Deidda: Auguri alla Guardia Costiera per il 155° anniversario

“Rivolgo i miei più sinceri auguri alla nostra Guardia Costiera, per il 155esimo anniversario dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto. Da sempre, i nostri uomini e donne della Guardia Costiera svolgono con impegno, sacrificio e dedizione, il duro compito di sorvegliare i nostri mari e le nostre coste. Le ottime competenze e professionalità che li contraddistinguono rendono orgogliosa la nostra Nazione nel mondo e per questo, anche nel giorno della loro ricorrenza, ribadiamo la necessità di una maggiore attenzione per questo Corpo, da sempre impegnato.

É quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI, Capogruppo in Commissione e Resp. Dip. Naz. Difesa