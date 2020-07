Lavoro, FdI: Da Raggi folle decisione su Roma multiservizi

Delmastro-Mussolini: Sindaco ponga fine a penosa vicenda

“Non un raggio di sole sull’amministrazione capitolina e sulla sorte dei 2400 dipendenti della Roma Multiservizi, triturati nei loro diritti dall’insostenibile leggerezza dell’agire amministrativo di ‘Sora Virginia’.

In attesa che il Campidoglio mantenga le promesse e garantisca che i lavoratori vengano riassorbiti dalla nuova società, iniziano le prime vittime: 270 lavoratori della raccolta differenziata sono stati licenziati e non hanno percepito ancora la cassa integrazione. Fratelli d’Italia, al fianco di quelle 270 famiglie che, oltre a non avere uno stipendio, non hanno anche un sostegno economico da parte del Governo in questo tempo di crisi, ha depositato oggi una interrogazione parlamentare sul tema. Per noi i lavoratori della Multiservizi meritano dignità e rispetto. Virginia Raggi riveda la sua folle decisione di reinternalizzare i servizi e non i lavoratori, ponendo fine a questa penosa e indegna vicenda. Uno vale uno, ma per Virginia qualcuno vale un po’ di meno: quei lavoratori che avrebbe dovuto tutelare:.

Lo dichiarano in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Rachele Mussolini, Consigliere Comunale di Roma.