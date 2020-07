Covid, Cirielli a De Luca: Vergognoso attacco alle Forze dell’Ordine, ora si scusi

“De Luca la smetta con lo scaricabarile. Se la situazione dei contagi in Campania sta peggiorando è solo colpa delle politiche scellerate sue e del Governo nazionale di cui fa parte anche il suo partito, il Pd”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Attaccare le Forze dell’ordine, come ha fatto oggi De Luca, è una scorrettezza inaudita, una mancanza di rispetto senza precedenti, che soltanto un esponente del Pd poteva fare. I nostri uomini e le nostre donne in divisa – aggiunge Cirielli- vanno ringraziati per ciò che hanno fatto durante il lockdown e per quello che stanno continuano a svolgere, quotidianamente, con abnegazione e sacrificio, per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini campani. De Luca si scusi, dunque, con le Forze dell’ordine. Pensi, piuttosto, alle migliaia di stranieri (molti dei quali risultano contagiati dal Covid) che il suo Governo nazionale Pd-M5S fa entrare ogni giorno nella nostra Nazionale e di conseguenza anche nella nostra regione. E provi a far funzionare a dovere il sistema sanitario, in questi due mesi di amministrazione regionale che gli rimangono, visto che la Campania è ultima in Italia per l’esecuzione dei tamponi e la prima tra le regioni del Sud per la crescita dei contagi” conclude Cirielli.

