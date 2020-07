Immigrazione – blocco sbarchi in Sardegna, Deidda: Dal Governo inutili rassicurazioni e risibili misure

“Alzare un muro di cinta già esistente nel Centro di Monastir e rafforzare la sorveglianza aerea sono le uniche misure che il Governo, in persona del Sottosegretario Variati, ha annunciato, oggi, in Aula, in risposta alla mia interpellanza – presentata insieme al Capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida – sugli sbarchi degli algerini in Sardegna, la fuga di questi dal Centro di accoglienza di Monastir e sull’idoneità della stessa struttura per ospitare immigrati entrati illegalmente in Italia. In sostanza – afferma Deidda – non solo nulla è cambiato dalle solite risposte che, ogni volta, questo Governo fornisce ma continua a sottovalutare e sminuire strumentalmente la gravità del problema. Noi, dalla nostra parte, continuiamo a sostenere l’utilizzo della Marina Militare nelle acque internazionali, in pieno accordo con l’Algeria, e rimpatri immediati, dopo al massimo 24 ore dallo sbarco”.

É quanto dichiara, Salvatore Deidda, Deputato di FdI, a seguito della sua interpellanza.