DL agosto, Meloni: Governo continua folle crociata contro contante

«In un periodo storico così difficile e che rischia di diventare drammatico, il Governo continua nella sua folle crociata contro il contante. Mentre troppe aziende rischiano la chiusura, Conte pensa ad investire soldi pubblici per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica: le banche gongolano per l’ennesimo regalo targato M5S-PD. Ci opporremo con tutte le nostre forze in Parlamento per evitare questo spudorato trasferimento di denaro dei cittadini verso il circuito finanziario».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.