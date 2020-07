UE. FdI-ECR, presentato “Strade d’Europa” a Palombara Sabina

“Grande partecipazione ed entusiasmo all’incontro dei patrioti, promosso dall’ECR ieri a Palombara Sabina. Un appuntamento valorizzato dalla presenza di Giorgia Meloni e che segue quello tenutosi lo scorso anno nel Castello di Palombara. Un incontro in cui abbiamo spiegato una volta di più la nostra concezione di Unione Europea, fatta di interessi nazionali ma nello stesso tempo di popoli che si uniscono nelle cose grandi e serie. Appartenere alla famiglia dei conservatori europei vuol dire anche rappresentare bene ciò che vuole essere Fratelli d’Italia. Un partito inclusivo e nuovo in cui esperienze diverse del centrodestra italiano si riuniscono in un soggetto politico liberale, sociale, identitario e comunitario. È stata una giornata all’insegna della buona politica, scandita da diversi momenti di confronto e approfondimento. Grande interesse ha suscitato il convegno con gli Amministratori locali a cui è stato presentato il progetto “Strade d’Europa”. Un portale che spiega tutte le opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso finanziamenti destinati particolarmente alle pubbliche amministrazioni”.

Lo dichiarano l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini e il Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida.