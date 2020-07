Fase 3, Lollobrigida: Non voteremo scostamento bilancio a scatola chiusa (video)

“Fratelli d’Italia non voterà nulla a scatola chiusa rendendosi complice di nuovi sprechi e di indebitamento pubblico. Pretendiamo di sapere dal Governo come intende spendere le risorse per sostenere le imprese, aiutare il mondo del lavoro, aiutare le famiglie e sospendere le tasse. Se questo non sarà possibile, la maggioranza ha i numeri e se lo voti da sola”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, interpellato a proposito dello scostamento di bilancio.