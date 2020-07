Immigrati, Varchi: Lamorgese e Speranza fermino emergenza sanitaria

Basta finto buonismo caro a sinistra, Lampedusa torni meta turistica

“Lampedusa deve tornare ad essere meta turistica e non più il centro di accoglienza e smistamento di migliaia di immigrati clandestini che tutti i giorni arrivano indisturbati in Italia per colpa di un governo complice e incapace. Cittadini e imprenditori dell’isola sono allo stremo delle forze, occorre agire subito. Anziché pensare di cancellare i decreti Sicurezza, i ministri Lamorgese e Speranza, si impegnino per fermare una emergenza che è prima di tutto sanitaria con decine di immigrati che fuggono dai centri di accoglienza di tutta Italia. FDI dice basta al finto buonismo tanto caro a sinistra. Fermiamo le partenze, le morti in mare e gli sbarchi incontrollati. Blocco navale subito”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.