Immigrati, Varchi: Lamorgese gioca al gioco delle tre carte

Non deve solo spostarli ma impedire sbarchi

“Leggiamo sbigottiti le dichiarazioni del ministro Lamorgese che al presidente Musumeci ha assicurato che entro domani 520 immigrati verranno spostati da Porto Empedocle e Lampedusa. Il ministro dell’Interno deve capire che il problema non è solo spostare gli immigrati da una isola oramai al collasso, ma non farli arrivare in Italia. Il Governo la smetta di prendere in giro gli italiani con il gioco delle tre carte: blocchi le partenze, impedisca gli sbarchi e garantisca la sicurezza anche sanitaria”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.