Migranti. Lollobrigida: Nuovi sbarchi e nuove fughe di massa, rischio sicurezza e salute pubblica

“Anche oggi nuovi sbarchi incontrollati sulle nostre coste e nuove fughe di massa da parte di centinaia di immigrati stipati nei Cara e nei Cpa, con il conseguente aumento dei rischi per la sicurezza e la salute pubblica dei cittadini e delle nostre forze dell’ordine. Tutto questo è davvero intollerabile. Il Governo che cosa sta facendo? Il ministro Lamorgese è in grado o no di comprendere e fronteggiare la drammatica situazione che l’Italia sta di nuovo vivendo a causa del mancato controllo delle nostre frontiere? Tutta questa colpevole superficialità rischia di generare panico e innescare gravi disordini, oltre a vanificare mesi di duri sacrifici e restrizioni ai quali tutti gli italiani sono stati sottoposti”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.