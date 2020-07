Scuola, Frassinetti: Azzolina Ministro perfetto per questo Governo

Sta sbagliando tutto su tutto

“Sulla scuola stiamo assistendo a tanta confusione e ad interventi che ‘puntualmente’ arrivano in ritardo. Abbiamo sentito il ministro parlare di didattica mista, di barriere in plexiglas e ancora oggi non c’è alcuna certezza su una regolare riapertura e sui protocolli di sicurezza così come nessuna soluzione è stata trovata per le classi pollaio. E mentre le scuole cadono a pezzi, il ministro dell’Istruzione investe milioni di euro in banchi ‘autoscontro’ che anziché aumentare il distanziamento lo diminuirà. Insomma, il ministro Azzolina è il giusto ministro di questo governo che, dall’economia alle politiche migratorie, sta sbagliando tutto su tutto”.

Così Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Cultura intervenendo in Aula durante l’informativa del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.