Commissioni, Osnato: Per M5s sono poltrone sulle quali piazzare le loro terga (video)

Nella notte festival della partitocrazia con Renzi che tiene fili della maggioranza

“Nella notte abbiamo assistito al Festival della partitocrazia, a squallide pratiche spartitorie tra M5S, Pd, Leu e Italia Viva, degne della peggiore Prima Repubblica. Abbiamo visto presidenti di commissioni appena eletti essere accerchiati da esponenti di governo e di partito ed essere portati via di peso da ‘gentil donne’ che pretendevano di spiegare loro cosa dovevano fare. E’ evidente che a distanza di anni il Partito democratico ancora non si sia emancipato da Matteo Renzi che con il suo 2% tiene i fili di questa maggioranza e che le commissioni che noi pensavamo essere strumento per dare risposte alle istanze degli italiani, sono per i 5 Stelle delle poltrone sulle quali piazzare le loro terga”.

Così Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla Camera.