Festa sacrificio, Montaruli: Assembramenti musulmani mentre le processioni patronali cristiane vengono vietate

Governo scandaloso mostra muscoli solo con italiani

«A cosa è servito vietare la processione della Consolata, interrompendo una tradizione antica di Torino, quando poi si autorizzano le preghiere di massa dei musulmani?”

Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia.

“Oggi – aggiunge Montaruli – nel giorno della festa islamica del Sacrificio, Torino e tante altre città italiane, si sono svegliate con migliaia di uomini musulmani che si stanno affollando sui tappeti di preghiera senza il minimo distanziamento e con la consueta segregazione femminile che evidentemente non scandalizza sinistra e grillini”.

“Come sempre – conclude il deputato di Fdi – questo Governo scandaloso mostra i muscoli con gli italiani limitando le loro libertà religiose e politiche in piazza, ma concede tutto a chi ci impone in strada identità e tradizioni estranee, in spregio alla delicata situazione sanitaria che minaccia il ritorno del contagio da Covid-19′.