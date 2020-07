Livorno, Donzelli: Sindaco li abbandona in casa con la muffa, no a un altro lockdown disumano

Dopo sei anni il caso Di Fraia finisce in Parlamento, interrogazione al governo: “Preoccupati da proroga stato di emergenza”

“Il sindaco Salvetti e l’amministrazione comunale di Livorno hanno completamente abbandonato la famiglia livornese che vive confinata in una casa invasa dalla muffa, in un immobile senza le condizioni di abitabilità. Una situazione che si protrae da sei anni, che sta provocando loro patologie molto serie, sul quale Fratelli d’Italia, e in prima persona Giorgia Meloni, si sta battendo senza sosta. A causa del diniego del Comune la famiglia Di Fraia è stata costretta a subire il lockdown in un appartamento da 30 metri quadri con l’umidità che mette a rischio la salute. Chiediamo che l’amministrazione Salvetti la smetta di fare melina con i rimpalli e pretesti e trovi al più presto un alloggio alternativo per questa famiglia, come per tutte quelle che si trovano in queste condizioni. Siamo preoccupati per la proroga dello stato di emergenza voluta dal governo: un altro confinamento disumano non sarebbe in alcun modo sostenibile e potrebbe portare ulteriori gravi conseguenze per la salute di queste persone”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, che porta il caso di Livorno in Parlamento con un’interrogazione alla Camera dei Deputati, chiedendo al governo di intervenire.

“Nonostante la cospicua ed inequivocabile documentazione presentata – sottolinea Donzelli – la Commissione emergenza abitativa del Comune di Livorno ha più volte respinto l’istanza di questa famiglia chiedendo ogni volta ulteriore certificazione. Una situazione grottesca e pretestuosa, per di più aggravata dal blocco della sanità toscana conseguente all’emergenza coronavirus: le visite e gli esami che avevano fissato sono infatti stati annullati e rinviati. E’ indecente che l’amministrazione comunale lasci queste persone in balia della burocrazia: un fatto che aggiunge un beffardo senso di impotenza alle già gravi condizioni di insalubrità. L’amministrazione del Partito democratico e il sindaco in prima persona hanno fatto sopralluoghi nell’immobile e conoscono molto bene la situazione: non vorremmo che nei confronti di questa famiglia ci fosse un pregiudizio politico per il solo fatto che hanno recentemente ospitato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. E’ inaccettabile che, in un contesto di illegalità e con assurdi criteri di assegnazione delle case popolari – conclude Donzelli – siano le istituzioni stesse ad abbandonare i cittadini in queste condizioni”.