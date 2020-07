Migranti, Procaccini: Situazione fuori controllo, rischio diffusione covid

“Il governo è immobile di fronte ai continui sbarchi di migranti , una situazione fuori controllo con migliaia di clandestini liberi e che rischia di alimentare pericolosamente la diffusione del virus sul nostro territorio.

Il caso di Latina è emblematico, con una provincia arrivata a contagi zero con molti sforzi e ora costretta ad ospitare nella ex Rossi Sud del capoluogo un gruppo di irregolari, dieci dei quali risultati positivi con il rischio di far ripartire, in modo serio, l’epidemia nel nostro territorio”. Lo afferma il parlamentare europeo Nicola Procaccini, componente della Commissione Immigrazione, che aggiunge: “Il governo Conte ha dichiarato lo Stato di Emergenza fino a tutto il prossimo autunno, gli italiani non possono andare dove vogliono, né i turisti possono venire in Italia da dove vogliono, per non parlare di tutte le limitazioni mediche e le difficoltà economiche con cui siamo costretti a convivere tutti i giorni ma si lascia campo libero ai clandestini . Una situazione grave che noi di Fratelli d’Italia abbiamo denunciato più volte, anche al Parlamento europeo, chiedendo il blocco navale e delle attività delle ONG. Su quest’ultimo aspetto ho presentato una interrogazione all’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione Europea, Josep Borrell, che però ha fornito una risposta evasiva che non mi lascia per nulla tranquillo. Ripeto, è una situazione del tutto fuori controllo, frutto della inefficienza e dell’immobilismo del governo”.

