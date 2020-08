Regionali, Acquaroli: Incompiuta Fano-Grosseto battaglia prioritaria. Penalizza nord delle Marche e Centro Italia. Subito interrogazione parlamentare per conoscere stato degli atti

“Ieri sera sono stato a Mercatello sul Metauro, invitato dalle associazioni Alte Marche Valli Vive e IcoFlash per parlare della Fano Grosseto, un’opera iniziata nel 1990 ma ancora in alto mare. In 30 anni è stata realizzata una galleria, la Guinza, che non si riesce neanche a comprendere se può essere o meno utilizzabile. Un progetto, quello di trent’anni fa, di cui oggi non vi è più alcuna certezza. Un’incompiuta che penalizza non solo il territorio a nord della nostra regione ma tutto il centro Italia, che non ha un’arteria in grado di collegare il versante adriatico con quello tirrenico. Autentiche perle e territori pregni di eccellente patrimonio, risorse e imprenditorialità lasciate nell’isolamento più assoluto. In tutto ciò, non si riesce a capire quale sia lo stato degli atti. Per questo già dalla prossima settimana presenteremo un’interrogazione in Parlamento per cercare di comprendere la situazione reale. Ma una cosa è certa: mancano le risorse necessarie da destinare. Se i cittadini marchigiani ce ne daranno la possibilità questa per noi sarà una delle battaglie prioritarie, insieme alla sanità, al lavoro e alla ricostruzione”.

È quanto dichiara l’On. Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Marche, da Mercatello sul Metauro (PU) dove ha partecipato alla presentazione del documentario “La via della Guinza”.