Immigrati, Varchi: Lamorgese e Speranza mettono in pericolo salute pubblica

Governo invii Forze armate a sostegno Forze ordine

“Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prenda atto che non è più possibile gestire con mezzi ordinari non solo i continui sbarchi degli immigrati clandestini ma anche la successiva fase dell’accoglienza. Lampedusa è una bomba sociale pronta ad esplodere, con immigrati che affollano l’hotspot e gli abitanti dell’isola che sono allo strenuo delle forze. Il fallimento delle politiche migratorie del governo PD-M5S- Leu e’ sotto gli occhi di tutti e con la loro accondiscendenza alle politiche tanto care a sinistra, i ministri Lamorgese e Speranza stanno mettendo in grave pericolo la salute pubblica. A Palermo registriamo l’ennesima fuga da un centro di accoglienza siciliano. È necessario l’invio delle Forze armate a sostegno delle Forze dell’ordine, ormai stremate da una situazione che si fa giorno dopo giorno sempre più difficile e il blocco navale che Fratelli d’italia chiede da anni, resta l’unica soluzione per impedire le partenze”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.