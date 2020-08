Air Italy, Fidanza: Bene CIG, ora nuovo progetto industriale per ricollocare lavoratori

“L’attivazione della CIG per 10 mesi che il ministro Cataldo ha annunciato questa mattina e dovrebbe essere contenuta nel prossimo decreto è un fatto positivo e doveroso che dall’opposizione abbiamo ripetutamente sollecitato. Ora però è indispensabile accelerare su un progetto industriale che coinvolga i lavoratori della seconda compagnia aerea italiana nella sfida di un nuovo grande vettore nazionale, avviata con la creazione della newco Alitalia”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Trasporti al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “Una compagnia di bandiera, con una flotta importante, un piano industriale chiaro e orientato al medio-lungo raggio, affiancata da una compagnia regionale che garantisca gli obblighi di continuità territoriale e il collegamento con gli aeroporti minori. Ci sono diversi esempi in Europa e nel mondo, ci aspettiamo che il Governo e il management della newco siano all’altezza della sfida”.





