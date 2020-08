Coronavirus, FdI a Zingaretti: Giù la maschera, fuori i soldi dei contribuenti

PD-M5S affossano inchiesta su 14 milioni euro per mascherine

“Apprezziamo l’iniziativa ‘Su la maschera, giù i contagi’ lanciata oggi dal presidente della Regione Lazio Zingaretti che però, in queste settimane, avrebbe potuto lanciarne un’altra molto lodevole dal titolo ‘Giù la maschera, fuori i soldi dei contribuenti”. Ad oggi, infatti, all’appello mancano ancora 14 milioni di euro di quell’incauto acquisto di mascherine effettuato dalla Regione Lazio da lui presieduta. Non vorremmo che questa campagna rivolta a fini importanti, servisse solo ad oscurare un grandissimo scandalo di cui nessuno parla più anche per la complicità di quei consiglieri di maggioranza Pd e 5 Stelle che continuano ad affossare la commissione d’inchiesta che è stata istituita solo sulla carta”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale FDI Lazio.