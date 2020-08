Coronavirus. Lollobrigida: Zingaretti pensa a ricostruire sua immagine invece di risolvere problemi

“Che sia proprio il presidente Zingaretti a lanciare la pur apprezzabile iniziativa MaskLazio ha un che di comico, e ci sarebbe in effetti da sorridere se la situazione invece non fosse serissima. Evidentemente, come ha dichiarato il nostro consigliere regionale Chiara Colosimo, il governatore preferisce puntare tutto sulle campagne di comunicazione volte a ricostruire la sua immagine, forse nello squallido tentativo di far dimenticare la sua ‘distrazione’ sul caso delle mascherine acquistate dalla Regione e mai arrivate a destinazione. Ma non si illuda: il peggior presidente di Regione di tutta Italia può provare a nascondere la polvere sotto al tappeto quanto e come vuole, ci sarà sempre Fratelli d’Italia a non far calare l’attenzione sulle sue inadempienze e incapacità di risolvere i problemi dei cittadini”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.