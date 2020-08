Fase 3, Bignami: Governo garantisca controlli più stringenti per ingressi da est Europa

Salute pubblica messa a rischio per accoglienza indiscriminata

“Fratelli d’Italia chiede maggiori controlli sulla salute delle persone che dai paesi dell’est Europa rientrano in Italia. Al momento, infatti, non c’è alcuna verifica e ci si limita ad acquisire una blanda autocertificazione. L’assenza di controlli apre una pericolosa falla sul sistema di sicurezza sanitaria che rischia di vanificare gli sforzi che gli italiani hanno compiuto in questi mesi. Nei paesi dell’Est si registra un incremento importante dei contagi da Covid-19 e lasciar entrare senza controlli questi passeggeri è una follia che il governo deve fermare immediatamente. Non si perda ulteriore tempo: i Ministri Speranza e Lamorgese garantiscano l’attuazione di direttive stringenti”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.