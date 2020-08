“Solidarietà a nome mio e dei deputati di Fratelli d’Italia al popolo libanese per le vittime e per i feriti delle terribili esplosioni di Beirut. Piena vicinanza ai nostri militari colpiti, a cui va anche la nostra riconoscenza per l’impegno senza sosta per la pace e la stabilità”.

Lo scrive su Twitter il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.