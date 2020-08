Beirut, Rampelli: Vicini a popolo libanese e a militare italiano ferito

“Siamo vicini al popolo libanese e al militare italiano, il Caporal Maggiore Roberto Caldarulo, rimasto ferito nella violentissima esplosione di ieri a Beirut dove hanno perso la vito oltre 100 persone. Parliamo di un territorio sensibile, palestra di terroristi e coacervo di fedi religiosi che talvolta convivono e altre si contrastano. In questa fase di emergenza sarà importante l’intervento della comunità internazionale per dare al Libano aiuti medici, alimentari e infrastrutturali, insieme alla presenza delle Forze di Polizia per contenere eventuali crisi di carattere sociale. In quest’opera di ricostruzione siamo certi sapranno dare un importante contributo anche i nostri militari, contingente già impegnato sul territorio per contribuire al mantenimento della pace in Libano”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.