CTS, Fidanza: Governo desecreti verbali su zona rossa bergamasca

“La desecretazione dei verbali del Comitato Tecnico-Scientifico è un passaggio tardivo e doveroso, a maggior ragione ora che il Governo ha prorogato lo stato di emergenza senza particolari evidenze scientifiche”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “Ma tutto questo non basta: è tempo di chiarire definitivamente cosa è accaduto in occasione della mancata istituzione della zona rossa di Alzano e Nembro, nella Bergamasca. Una scelta che, pur sollecitata da Regione Lombardia, il Governo non assunse preferendo di lì a qualche giorno dichiarare l’intero territorio lombardo zona arancione.

Ne sono scaturiti migliaia di morti che forse si sarebbero potuti evitare. Il Governo faccia chiarezza, renda pubblici anche i verbali sulla mancata istituzione di quella zona rossa e spieghi agli italiani, ai lombardi e ai bergamaschi se quella scelta era stata almeno confortata da un parere tecnico-scientifico”.

