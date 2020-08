Immigrazione, FdI: Governo inerme dinnanzi a bomba sociale pronta ad esplodere (video)

“Mentre nelle ultime settimane è cresciuto in modo esponenzialmente il numero degli immigrati sbarcati, in tutta Italia continuano a registrarsi non solo fughe dagli hotpsot e da centri di accoglienza ma anche scontri con la polizia di immigrati positivi che si rifiutano di fare la quarantena. Una situazione talmente drammatica da portare diversi sindaci a chiedere lo stato d’emergenza. Dinanzi ad una bomba sociale pronta ad esplodere, il governo inerme è il primo responsabile. Il blocco navale che Fratelli d’Italia chiede da anni rimane l’unica soluzione possibile”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Ciro Maschio e Davide Galantino nel corso del question time.