Rifiuti. Iannone: Governo mostri impegno che fino a questo momento non abbiamo visto su chiusura ciclo e su revisione sistema controlli

“Fratelli d’Italia chiede al governo di risolvere le criticità del sistema impiantistico nazionale per il trattamento dei rifiuti e di chiusura del ciclo dei rifiuti; e inoltre sul sistema dei controlli ci sia un maggior coordinamento tra le diverse agenzie e i diversi enti, per fare in modo che non ci siano controlli su controlli, che finiscono soltanto per vessare gli imprenditori seri di questo settore”. A dirlo il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, in Aula nel corso della discussione sulla Relazione su emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

“Fratelli d’Italia, quindi, voterà a favore della risoluzione unitaria perchè condivide lo spirito e quanto indicato nella relazione. Anzi ci auguriamo che il governo faccia tesoro del lavoro svolto dalla Commissione d’inchiesta che ha permesso di tracciare un quadro completo dell’impatto che l’emergenza Covid ha avuto nel campo della gestione del ciclo dei rifiuti. Facendo emergere l’esigenza di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, unitamente con la sicurezza per i lavoratori del settore e l’implementazione dell’impiantistica e soprattutto i possibili fenomeni criminali a margine di un’economia legale oggi purtroppo fortemente”, ha concluso il senatore Iannone.