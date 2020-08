Sanità. Lollobrigida: Interrogazione a Speranza su casa salute Palombara

“Un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Speranza per fare piena luce sulla mancata realizzazione della casa della Salute di Palombara Sabina. Dopo quella depositata dal nostro consigliere regionale Giancarlo Righini, Fratelli d’Italia è pronta a dare battaglia a tutti i livelli: perché, invece di garantire servizi sociosanitari essenziali, ci si è affrettati a far diventare definitive le due Rems senza informare il Comune di Palombara? Si chiarisca al più presto come mai il progetto di rifunzionalizzazione dell’ospedale, finanziato per oltre un milione di euro, sia finito nel cassetto per dare spazio ai lavori per un parcheggio. Vorremmo sapere perché non si coinvolge un’amministrazione comunale e non si dà ascolto ai bisogni dei cittadini, che chiedono solo servizi dignitosi. Le false promesse e gli annunci di Zingaretti e D’Amato non faranno dimenticare la disastrosa gestione della sanità del Lazio, a partire dalle mascherine fantasma. Hanno tanto da spiegare a chi aspetta opere funzionali ai servizi di cura e invece vede solo un costante e inutile spreco di denaro pubblico”, lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

