Marcinelle, Meloni: simbolo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo

“Oggi ricordiamo la tragedia della miniera di Marcinelle, che costò la vita a 136 italiani. Qualche fanatico dell’immigrazione incontrollata osa paragonare quei lavoratori, emigrati per migliorare la propria condizione e quella della Nazione che li ospitava, a chi ogni giorno sbarca illegalmente in Italia esigendo – grazie alla solita sinistra – ogni tipo di diritto e senza contribuire in alcun modo alla società che li ospita. Marcinelle è il simbolo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo, della loro dedizione e della loro umiltà. Noi non dimentichiamo”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.