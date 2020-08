Bonus, Rampelli: Responsabilità duplice, dei parlamentari indegni e del Governo incapace

“Non c’è rimedio alla truffa dei deputati che hanno commesso un errore così grossolano. Lo ammettano, chiedano scusa e restituiscano i soldi allo Stato che aveva destinato fondi a chi è in difficoltà economiche.

Ma è proprio questo il punto che aggiunge alla responsabilità morale dei parlamentari quella politica del Governo. Il decreto avrebbe dovuto prevedere uno scudo per evitare che le categorie con fatturati o indennità importanti potessero consumare le risorse che lo Stato ha stanziato per le partite Iva, a iniziare dai parlamentari.

I 5 Stelle si confermano comunque il peggior partito della storia repubblicana perché se venisse confermato che tra i parlamentari furbetti ci sta anche un grillino, dopo il ministro Azzolina che partecipa al concorso per dirigenti scolastici, il reddito di cittadinanza dato a pregiudicati e terroristi, la scarcerazione di oltre 300 boss mafiosi, la vicenda delle finte ricevute di bonifico per eludere la donazione alle micro imprese…cadrebbe un altro caposaldo di un Movimento che ha perso per intero la sua presunta identità”.

E’ quanto ha dichiarato Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi, ospite alla trasmissione ‘Start’ su Skytg24.