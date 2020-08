“Per Fratelli d’Italia è giusto denunciare comportamenti gravemente inopportuni come quelli dei deputati che hanno ricevuto il bonus di 600 euro grazie a una norma folle di questo governo, o anche i nomi dei deputati che hanno partecipato a concorsi per essere assunti alla Camera con la commissione presieduta dal presidente della Camera Roberto Fico. Fuori i nomi, subito”. Lo ha detto in una dichiarazione ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Condividi