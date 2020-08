Migranti. Lollobrigida: Ancora sbarchi e casi di positività al covid, soluzione è blocco navale

“Ancora sbarchi, ancora fughe di immigrati, ancora tanti casi di positività al Covid che rischiano di diventare nuovi focolai nella nostra Nazione. Se l’inadeguato Governo Conte continuerà a girarsi dall’altra parte, non solo l’Italia diventerà il campo profughi d’Europa ma la salute di tutti i cittadini verrà di nuovo messa in pericolo dai casi di importazione. La regolarizzazione voluta da Bellanova è un fallimento che non fa che attirare nuovi arrivi incontrollati, col risultato che le nostre coste vengono letteralmente prese d’assalto come dimostrano gli ultimi arrivi in Sardegna e Sicilia. La nostra preoccupazione è condivisa da tanti italiani angosciati dalla furia immigrazionista della sinistra al Governo. E la soluzione non è una nave da crociera dove far soggiornare chi entra illegalmente nella nostra nazione. La risposta ai flussi incontrollati è il blocco navale”.

Lo dichiara Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.