“Anche se il Movimento Cinquestelle ancora una volta tradisce gli impegni con gli elettori, ricandidando Virginia Raggi, per Fratelli d’Italia è giusto conoscere cosa pensano i cittadini romani di questi cinque anni di governo cinquestelle della Capitale italiana. Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra si presenteranno uniti per rappresentare un’alternativa credibile per la città”.

Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.