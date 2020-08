Centrodestra, Donzelli: Patto anti inciucio rispetta voto italiani

“Il documento firmato da Meloni, Salvini e Berlusconi chiarisce a tutti che il centrodestra è un una coalizione politica coesa, unita ed antitetica al centrosinistra di Pd e 5 Stelle. Siamo felici ed orgogliosi che, siano state recepite alcune proposte del centrodestra come l’autonomia e il presidenzialismo, storica bandiera della destra. Inoltre, grazie alla tenacia di Giorgia Meloni, oggi è stato siglato il patto ‘anti-inciucio’, idea che già da tempo avevamo sottoposto ai nostri alleati e che oggi rappresenta un valore aggiunto e rafforza la coalizione: scegliendo il centrodestra gli italiani sapranno che il loro voto sarà rispettato”. Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“L’accordo ribadisce quella che da sempre è la nostra volontà di rispettare la parola data ai cittadini: – sottolinea Donzelli – da parte di Fratelli d’Italia e degli altri partiti del centrodestra non c’è alcuna volontà di partecipare a governi diversi da quelli usciti dall’esito delle elezioni. In questo modo gli elettori sapranno che l’unica coalizione che non tradirà il loro mandato sarà il centrodestra. Per noi l’unica via per scegliere un governo sono le elezioni: – conclude Donzelli – siamo pronti a dare voce ai cittadini che chiedono un cambiamento”.