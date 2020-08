Immigrazione, Meloni: Bene Musumeci, ma blocco navale è unico modo per fermare una volta per tutte immigrazione clandestina

«Bene ha fatto il governatore della Sicilia Nello Musumeci a predisporre la chiusura degli hotspot sull’Isola. La Sicilia, come tutta l’Italia, non può trasformarsi nel campo profughi d’Europa a causa della incompetenza e della furia immigrazionista del Governo Pd-M5S. È una questione di legalità, di sicurezza e in questi mesi di epidemia da coronavirus anche una questione sanitaria. Musumeci ha ragione nel voler difendere il proprio territorio, ma la soluzione non sarebbe neanche spostare il problema in altre Regioni. L’unico modo per fermare una volta per tutte l’immigrazione clandestina, evitando le morti in mare e possibili problemi sanitari, è il blocco navale. Facciamolo subito: non c’è più tempo da perdere».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.