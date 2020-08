Coronavirus, Delmastro: Zingaretti scorazzava per la movida milanese e ora accusa Meloni

Per PD sarebbe meglio inabissare segretario

“Zingaretti, l’ineffabile Segretario Pd e non il più noto attore, finalmente rompe il muro del silenzio della sua “reggenza sotto tutela” e aggredisce Giorgia Meloni. Finalmente un vagito verrebbe da dire. Il problema è che Zingaretti accusa Meloni di essere “negazionista sul covid”. Ma è lo stesso Zingaretti che scorrazzava per la movida milanese spensieratamente a fare aperitivi per combattere il virus? O era l’attore in una fiction? Perché se fosse il silente Zingaretti capiremmo perché sino ad oggi è rimasto inabissato e sarebbe meglio per il Pd inabissarlo nuovamente”.