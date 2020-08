Coronavirus, Lollobrigida: Gravissime affermazioni Zingaretti, si vergogni

“Pare che Zingaretti abbia detto che se al Governo ci fossero stati Meloni e Salvini ci sarebbero state fosse comuni nelle spiagge. Zingaretti. Quello degli aperitivi anti razzisti in pieno scoppio pandemia a Milano (dove per altro il Governatore si prese il Covid) e delle mascherine acquistate con i soldi dei cittadini del Lazio e mai arrivate a destinazione, lasciando medici, infermieri e operatori sanitari senza dispositivi di protezione personale. Per le gravissime affermazioni non ancora smentite, dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Per la manifesta incapacità di amministratore di cui dà prova continua, dovrebbe fare un favore a tutti e dimettersi in silenzio”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.