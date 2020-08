Susanna Ceccardi e Francesco Torselli, capolista FdI a Firenze per il Consiglio Regionale, a tutela del commercio locale

Ieri pomeriggio Francesco Torselli, capolista di Fratelli d’Italia a Firenze per il Consiglio regionale toscano, e Susanna Ceccardi, candidato governatore per il centro-destra, hanno incontrato i negozianti delle botteghe di via Gioberti per raccogliere le loro istanze.

“La disperazione è palpabile – commenta Torselli -. I commercianti ci hanno riferito, infatti, di sentirsi abbandonati dalle istituzioni e dalla stessa Regione, la quale non sta dando aiuti.

Da subito, ho detto che occorre un fondo perduto per sostenere queste attività: da sole non ce la fanno. Mettiamo fine alle false promesse della sinistra, è l’ora di un sostegno concreto alle imprese del nostro territorio.

La Toscana può cambiare davvero, diventando una Regione che sta dalla parte di tutti e non esclusivamente dei soliti noti”.