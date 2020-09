«Invece di bloccare una volta per tutte l’immigrazione clandestina il governo continua a varare navi per la quarantena dei migranti, il tutto a spese degli italiani. Esattamente quante altre navi da affittare serviranno per far capire loro quanto sia folle affrontare così la gestione dei flussi migratori? Basta sbarchi, basta morti in mare».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.