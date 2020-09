Prende fuoco barcone, Meloni: Solidarietà ai finanzieri, oggi piangiamo altre tre vittime immigrazione incontrollata

“Solidarietà e auguri di pronta guarigione ai due finanzieri della Gdf di Crotone rimasti feriti nell’esplosione del barcone al largo della costa di Praialonga in Calabria. Senza il loro coraggio il bilancio di questa ennesima tragedia sarebbe stato molto più grave. Oggi piangiamo altre tre vittime dell’immigrazione incontrollata e di politiche scellerate. Il blocco navale per impedire le partenze e i morti in mare rimane l’unica soluzione”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.