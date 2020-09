DL covid. Lollobrigida: Voto fiducia ennesimo schiaffo a prerogative Parlamento

“Gravissimo il voto di fiducia imposto dal Governo al decreto sulla proroga dello stato di emergenza da Covid-19. L’ennesimo schiaffo alle prerogative del Parlamento che ancora una volta viene svilito e svuotato dei propri diritti costituzionali. Se la maggioranza non è capace di mettersi d’accordo sulle misure da adottare in questa difficile emergenza, abbia la decenza di prenderne atto e assumere su di sé le conseguenze, invece di strozzare il dibattito nelle Aule deputate al confronto. Gli eletti dal popolo non sono dei meri passacarte e il Parlamento non è il luogo entro il quale risolvere a colpi di fiducie i problemi di maggioranza e Governo. Fratelli d’Italia userà ogni mezzo messo a disposizione dell’opposizione per contrastare questa ennesima inaccettabile forzatura”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.