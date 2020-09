Difesa, Deidda: Onore alla brigata Sassari e alle forze armate in Libano

“La Brigata Sassari dimostra, ancora una volta, quanto sia grande il valore dei nostri uomini e donne dell’Esercito Italiano e delle Forze Armate, realizzando – nell’ambito della missione ‘UNIFIL’ in Libano – un progetto volto al rinnovamento della struttura che si occupa della riabilitazione e della cura dei ragazzi diversamente abili di Qana”, lo dichiara il deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa, Salvatore Deidda.



“Oggi, il Libano ha bisogno di un grande aiuto per risollevarsi dal momento di difficoltà che sta attraversando e questa è una chiara dimostrazione dello storico legame di amicizia che unisce le nostre due Comunità. Rinnovo i miei complimenti al Comandante Di Stasio e al nostro personale militare. Ecco a cosa servono le missioni internazionali: a dare una mano per costruire un mondo migliore, nel nome dell’Italia”, conclude il Resp. dip. Difesa per Fratelli d’Italia.

