Ragazzo ucciso. Lollobrigida: Tutti aderiscano a proposta medaglia d’oro merito civile per Willy

“Ci auguriamo che la proposta del collega e nostro coordinatore regionale del Lazio Paolo Trancassini di conferire a Willy Duarte la Medaglia d’Oro al Merito Civile veda la più convinta e sincera adesione da parte di tutti. Una onorificenza che purtroppo non riporterà in vita questa giovane vita barbaramente spezzata a soli 21 anni, ma che rappresenterebbe senz’altro il giusto riconoscimento del valore del suo sacrificio. Un gesto, quello di Willy, che rimarrà scolpito nelle coscienze di ognuno di noi e che resterà per sempre esempio di formidabile coraggio, amore e difesa della vita del prossimo. Anche a scapito della propria. Non lo dimenticheremo mai”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.