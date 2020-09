Scuola, Rampelli: Ripartenza flop. Governo inadeguato perde sfida di riaprire scuole in presenza

“Mancano sette giorni alla riapertura delle scuole annunciata dal Governo. Molte regioni hanno già fatto sapere che riapriranno dopo il 24 settembre, dal Lazio alla Sicilia i presidi chiedono di posticipare l’apertura perché le regole sono arrivate tardi, i banchi non ci sono – la ministra Azzolina ha dichiarato stamane che ‘saranno consegnati entro fine ottobre’. Le aule non sono ancora pronte, in mezzo capitano i seggi per il referendum e le elezioni regionali con l’installazione delle cabine e la successiva santificazione e mancano all’appello 60mila insegnanti. Nessuna programmazione, Conte ha perso la sfida di riaprire le scuole in ordine e in presenza il 14 settembre, gettando nel caos l’istruzione scolastica italiana. Governo inadeguato e balbuziente, ci vergogniamo per loro”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.