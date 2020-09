Colleferro, Delmastro: Da Morani sciacallaggio politico sulla pelle del povero Willy Monteiro

“Alessia Morani ogni volta che apre bocca perde ottima occasione per tacere. Questa volta si dedica allo sciacallaggio politico sulla pelle del povero Willy Monteiro, ucciso, anzi trucidato violentemente da delinquenti comuni, addebitando la colpa alla destra italiana. FDI respinge con forza questa accusa che punta a strumentalizzare politicamente un fatto gravissimo e per il quale abbiamo già espresso la nostra ferma condanna. Il sottosegretario al MISE proprio non riesce a fare a meno di girare sempre il gran premio dello sciacallaggio conquistando le prime fila. Contenta lei, contenti tutti! Se proprio deve dare inutilmente fiato alla bocca, anche a rischio di emettere miasmi putrescenti, la prossima volta prima di farlo provi almeno a contare fino a cento. Ne guadagnerebbe la sua figura…. forse”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.