Deidda: Governo approva odg Fratelli d’Italia sul tracciamento del latte ovino. Ora serve urgente il provvedimento

“Sono intervenuto, nell’Aula della Camera dei deputati, per chiedere al Governo – attraverso il mo ordine del giorno – di mantenere le promesse prese con i pastori riguardo tutte quelle serie di riforme lasciate a metà ed, in particolar modo, la semplificazione del sistema di controllo e tracciabilità del latte ovino con il conseguente caricamento dei relativi dati sul portale SIAN, per impedire una futura ulteriore crisi del sistema agro-pastorale sardo. Una misura, questa, già presa dalla Giunta regionale con l’Assessore Gabriella Murgia per colmare questi ritardi auspicando un intervento del Ministro Bellanova”, afferma il Deputato di FdI, Salvatore Deidda;



“Il Governo ha preso l’impegno di valutare ogni opportuna iniziativa, un modo per rinviare una tematica per cui abbiamo presentato anche un’interrogazione che attende risposta ormai da tempo – continua Deidda – su una vertenza che sembra essere stata messa nel cassetto e dimenticata, ma come Fratelli d’Italia cerchiamo di utilizzare ogni metodo per mantenere gli impegni e farli approvare ad un Governo così distratto”, conclude l’esponente di FdI.

