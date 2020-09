DL semplificazioni, Frassinetti: Bene approvazione odg per tutela edifici scolastici in zone sismiche

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del mio ordine del giorno al decreto Semplificazioni che consentirà procedure più semplici per effettuare gli adeguamenti degli edifici scolastici nelle zone sismiche. Con l’accoglimento di questo odg saranno velocizzati i percorsi per l’ottenimento della classificazione di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici in modo da procedere ad interventi di edilizia mirati e risolutivi. Ora il governo passi dalle parole ai fatti”.

Lo dichiara Paola Frassinetti Vicepresidente della Commissione Cultura Istruzione della Camera e responsabile nazionale del dipartimento istruzione di FdI.