Ordigno Canosa, Cirielli: Solidarietà ai poliziotti, Lamorgese si svegli ed inasprisca le pene contro i criminali

“Esprimo la mia totale solidarietà a tutti i poliziotti del Commissariato di Canosa di Puglia che, la scorsa notte, hanno subito un vile attentato intimidatorio”. Lo dichiara il Questore della Camera e presidente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi del genere nella nostra Nazione. Ma il Governo Pd-M5s continua a non fare nulla sminuendo, di fatto, la loro gravità. Bisogna essere spietati contro questi criminali – aggiunge Cirielli – inasprendo le pene per i reati contro gli appartenenti alle Forze dell’Ordine nell’esercizio o a causa delle loro funzioni come Fratelli d’Italia chiede da tempo. Mi auguro che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese si svegli ed inizi a tutelare concretamente e seriamente i nostri uomini e le nostre donne in divisa, che ogni giorno svolgono attività di contrasto alla criminalità organizzata e tutelano la sicurezza di tutti gli italiani rischiando la propria vita ” conclude Cirielli.

