Rai. Lollobrigida: Sconcertante messaggio Conte senza contraddittorio in piena par condicio

“E’ sconcertante la notizia che il prossimo 13 settembre, in piena par condicio per le elezioni e senza il minimo straccio di contraddittorio, il presidente del Consiglio Conte manderà in onda un proprio videomessaggio alla Nazione durante la trasmissione ‘Domenica In’. A pochi giorni dall’apertura delle urne riteniamo questa scelta una grave violazione che non passerà sotto silenzio. Bene hanno fatto i membri di Fratelli d’Italia in commissione di Vigilanza Rai a presentare un quesito per chiedere chiarezza e per evitare la messa in onda”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.