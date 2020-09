Usa, Cirielli: Solidarietà a poliziotti feriti, condanna per insulti di movimenti comunisti

“Totale solidarietà ai due agenti di Polizia, vittime di una vera e propria imboscata avvenuta a Los Angeles. Il Governo Pd-M5S manifesti la sua vicinanza agli Stati Uniti”. Lo dichiara il Questore della Camera e membro della commissione affari esteri della Camera Edmondo Cirielli: “Ai poliziotti, che sono in pericolo di vita, gli auguri di una pronta guarigione. Ferma la condanna contro il comportamento vergognoso dei movimenti comunisti Black Lives Matter e Antifa, che si sono radunati sotto all’ospedale auspicando la loro morte e bloccando finanche il pronto soccorso. E’ la solita sinistra, nemica da sempre delle Forze dell’Ordine. L’auspicio è che l’autore della sparatoria ai danni degli agenti venga individuato e punito come prevedono le severe leggi americane che, al contrario di quelle italiane, garantiscono pene esemplari per chi usa violenza contro gli uomini e le donne in divisa” conclude Cirielli.

