FdI. Fazzolari: Attacchi Fedez-Ferragni a Meloni per accreditarsi a sinistra

“Il duo social canoro Fedez-Ferragni torna oggi ad attaccare Giorgia Meloni con mistificazioni tipiche di chi è abituato a vivere di gossip e pettegolezzi. Non si capisce se sia un disperato bisogno di visibilità, avendo forse finito le foto dei loro fondoschiena, o il preludio a un loro maggiore impegno in politica. Avranno legittimamente pensato che visto il livello medio dei comunicatori, degli intellettuali e dei politici di riferimento del governo pentapiddino anche loro possono giocarsi le loro carte e diventare punti di riferimento del panorama culturale della sinistra italiana. Effettivamente non hanno tutti i torti. Suggerisco subito un convegno alla Festa dell’Unità: ‘Da Gramsci a Fedez-Ferragni evoluzione della sinistra’. Auguri”.

Lo scrive su Facebook il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile del programma di Fratelli d’Italia.